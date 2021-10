Tv Talk | puntata oggi 16 ottobre 2021 | ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 16 ottobre 2021), sabato 16, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,16Nella seconda, insieme a Corrado Augias e Giorgio Zanchini, conduttori del nuovo programma Rebus, ci si chiederà quanto sia difficile utilizzare la lente della cultura per leggere il presente. Poi, con la filosofa Michela Marzano, spazio al dibattito politico-mediatico di questi giorni nato dalla protesta contro il green pass: qual è il ruolo della tv nel rappresentare chi rifiuta di ...