Covid, Burioni: «Soglia copertura vaccinale da raggiungere è più vicino a 100% che si riesce» (Di sabato 16 ottobre 2021) Quanti vaccinati servono contro il Covid? È una domanda che ricorre da ormai diversi mesi, già da quando si parlava di immunità di gregge. Seguendo, però, quelli che sono stati gli indirizzi della scienza si è capito che questo fronte poteva essere soggetto a variazioni concettuali sulla base di un virus caratterizzato da una dinamicità strettamente correlata all'emersione di varianti. Sul tema, con riferimenti a numeri e percentuali, si è registrato un tweet del professor Roberto Buroni, docente di virologia presso l'Università di Milano. Il post su Twitter di Burioni sulla copertura vaccinale auspicabile Seguendo quelli che, nel tempo, sono stati i pareri provenienti dagli scienziati, si è capito come l'emergere di nuovi ceppi del virus più contagiosi corrispondessero ad un innalzamento della ...

