Esce il nuovo singolo di Adele e Xavier Dolan racconta del videoclip

Il 15 ottobre Adele torna ufficialmente nel mondo della musica. Il suo nuovo brano, Easy on Me, aveva creato una certa aspettativa che – siamo certi – non avrà deluso i suoi fan. La cantante britannica, dopo sei anni di silenzio, ha presentato il suo nuovo singolo, promettendo ai fan anche la data dell'uscita dell'album.

RadioItalia : Il 15 ottobre esce 'Niente', il nuovo singolo di Ultimo! @IlVeroUltimo - francescacheeks : Comunque rega domani esce il pezzo nuovo. Se non piangete con questo non so più come aiutarvi. - Link4Universe : Esce tra pochissimo (già ora in preorder su amazon) un nuovo libro che ho scritto insieme a Luca Perri e con disegn… - CjHellectric : Grazie a @glianni80 per il supporto dei “miei” @Play_Hz. ?? Novembre esce il singolo nuovo ed a Dicembre il disco!… - flamanc24 : RT @Martola__: esce il nuovo singolo di adele e c’è il sole, tutto da rifare -

Ultime Notizie dalla rete : Esce nuovo In Italia come in Europa vince la sinistra che cambia È la dimostrazione che quando lo schieramento di centro sinistra esce dall'atavico vizio delle ... Bene il nuovo Ulivo ma non con logiche del passato. Si proceda alla elaborazione di un progetto ...

La campagna elettorale dei peggiori Il risultato visibile agli occhi di tutti è che non se ne esce. Il centrodestra ha un candidato di ... del controllo e della sicurezza, della legalità e della corruzione, del nuovo e del vecchio, della ...

Ultimo, esce il singolo 'Niente' che anticipa il nuovo album: il testo Revenews Provincia di Rieti, eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine Agronomi e Forestali per il quadriennio 2021-2025 A seguito delle elezioni, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine. Nella stessa seduta il nuovo Consiglio ha provveduto ad eleggere le previste cariche istituzionali: Presidente il Dottor Agrono ...

Giulio Bianco, il cantautore pugliese pubblica il nuovo album 'Delayed' Da oggi, venerdì 15 ottobre, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “DELAYED”, il nuovo progetto discografico del polistrumentista Giulio Bianco. L'album è stato pubblicato an ...

