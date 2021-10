Zanetti: “Sono stato il capitano di Baggio, Ronaldo e Ibra. Che responsabilità incredibile” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sorare, dove ha parato della carriera e dell’essere capitano di grandissimi fuoriclasse. Queste le sue parole: “L’Inter per me è famiglia. Essere stato capitano è una grande responsabilità, per prima cosa perché ho cominciato a farlo da giovane. Poi Sono stato capitano di grandi giocatori come Baggio, Ronaldo, Eto’o, Ibrahimovic. Un capitano non è quello che urla di più, ma è quello che fa la differenza con l’esempio”. Zanetti, infine, ha ricordato l’anno magico del 2010, in cui realizzò il Triplete: “Fu un anno intenso, speciale, ognuno di noi sentiva di essere di fronte a una grande ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Javier, vice presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sorare, dove ha parato della carriera e dell’esseredi grandissimi fuoriclasse. Queste le sue parole: “L’Inter per me è famiglia. Essereè una grande, per prima cosa perché ho cominciato a farlo da giovane. Poidi grandi giocatori come, Eto’o,himovic. Unnon è quello che urla di più, ma è quello che fa la differenza con l’esempio”., infine, ha ricordato l’anno magico del 2010, in cui realizzò il Triplete: “Fu un anno intenso, speciale, ognuno di noi sentiva di essere di fronte a una grande ...

