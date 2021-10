Lione | Bosz attacca UEFA e FIFA | «Pensano solo ai soldi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Peter, allenatore del, ha criticato duramente il calendario organizzato daper gli impegni nazionali Peter, allenatore del, ha criticato duramente il calendario organizzato daper gli impegni nazionali. Le sue dichiarazioni. L’ATTACCO DI– «, non so chi stia organizzando tutto questo, ma tre partite ad ogni pausa sono insostenibili! Non parlo come tecnico del, parlo per tutti i giocatori. È impossibile! Chi ha organizzato ciò non capisce il calcio. Perché si gioca tanto? Per i, semplicemente. Oggi non è il calcio la cosa più importante, sono i. Ecco, dico davvero ...