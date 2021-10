A Piazza Pulita Corrado Formigli risponde a Giorgia Meloni, ora arriveranno le spiegazioni della leader di Fratelli d’Italia? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è neanche cominciata la puntata e Corrado Formigli ha risposto alle accuse di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e di tutta quella destra che in queste settimane è rimasta in una posizione ambigua. «Non aizzate le piazze con parole “come la strategia della tensione”, le piazze sono sempre più calde e sempre di più lo diventeranno – racconta Formigli -. Poi mi voglio rivolgere ai leader del centrodestra, noi vogliamo una risposta rispetto alle immagini che abbiamo mostrato. Abbiamo chiesto una risposta e ci hanno dato solo risposte irridenti». Parole pronunciate poco dopo aver mostrato le immagini di due cronisti del programma di La7 che lo scorso sabato sono stati vittime di assalti da parte dei manifestanti. “La notizia di questa settima è che la procura ha fatto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è neanche cominciata la puntata eha risposto alle accuse di, Matteo Salvini e di tutta quella destra che in queste settimane è rimasta in una posizione ambigua. «Non aizzate le piazze con parole “come la strategiatensione”, le piazze sono sempre più calde e sempre di più lo diventeranno – racconta-. Poi mi voglio rivolgere aidel centrodestra, noi vogliamo una risposta rispetto alle immagini che abbiamo mostrato. Abbiamo chiesto una risposta e ci hanno dato solo risposte irridenti». Parole pronunciate poco dopo aver mostrato le immagini di due cronisti del programma di La7 che lo scorso sabato sono stati vittime di assalti da parte dei manifestanti. “La notizia di questa settima è che la procura ha fatto ...

