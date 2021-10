Facebook arruola Open di Enrico Mentana | da diffusore di Fake a Fact Checker

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha annunciato l’ingresso didiall’interno dei suoi collaboratori indipendenti per il-checking. La sezione coordinata da David Puente è già stata certificata dall’organizzazione “indipendente” denominata ‘International-Checking Network’ ma pare che non sia così neutrale e indipendente visto che tra i suoi finanziatori annovera addirittura il miliardario progressista George Soros. Dalla… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

OCCHIOCHETIVEDO : Facebook arruola Open di Enrico Mentana per la lotta alle fake news.??#mannoio -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook arruola

Virgilio Notizie

ha recentemente investito nella costruzione di un'imponente struttura di 170.000 metri ... A cura di Agnese Ranaldi Il Laosuna fintech giapponese per creare una propria valuta digitale ...... piccolo paesino collinare in provincia di Benevento, si diploma al Liceo Classico e si... Come seguire Christian Palladino online: FB: https://www..com/christianpalladinoofficial ...Facebook ha annunciato l’ingresso della testata Open, fondata da Enrico Mentana, all’interno dei suoi collaboratori indipendenti per il fact-checking. La ...L'ex capo della Protezione civile: lavorerò gratis giorno e notte. Spunta un vecchio articolo del candidato del centrodestra: "Pietà per gli ebrei perché avevano banche". Ed è subito polemica ...