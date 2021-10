Brexit, da Commissione Ue nuove proposte per Irlanda del Nord (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Commissione europea ha proposto, oggi a Bruxelles, una serie di accordi "su misura" per fornire delle soluzioni pratiche alle difficoltà incontrate dai cittadini dell'Irlanda del Nord a seguito ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laeuropea ha proposto, oggi a Bruxelles, una serie di accordi "su misura" per fornire delle soluzioni pratiche alle difficoltà incontrate dai cittadini dell'dela seguito ...

