Pro Sesto-Pro Patria, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni va in scena Pro Sesto-Pro Patria, delicata sfida salvezza fra due squadre in grossa difficoltà nella prima parte di campionato. I padroni di casa, infatti, sono gli ultimi della classe e cercano di invertire la rotta grazie al cambio in panchina, mentre gli ospiti cercano conferme dopo la vittoria dello scorso turno. Il match, valevole per l’ottava giornata del Girone A di Serie C, prenderà il via alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano alla sfida con soli 2 punti accumulati nelle prime 7 giornate di campionato, che li pongono in ultima posizione, a 2 dalla Virtus Verona. Pochi i gol segnati (3), troppi, invece, quelli subiti (10). Il nuovo tecnico Banchieri, ex Novara, è quindi chiamato a trasformare la squadra in tempi brevi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Allo Stadio Breda diSan Giovanni va in scena Pro-Pro, delicata sfida salvezza fra due squadre in grossa difficoltà nella prima parte di campionato. I padroni di casa, infatti, sono gli ultimi della classe e cercano di invertire la rotta grazie al cambio in panchina, mentre gli ospiti cercano conferme dopo la vittoria dello scorso turno. Il match, valevole per l’ottava giornata del Girone A diC, prenderà il via alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano alla sfida con soli 2 punti accumulati nelle prime 7 giornate di campionato, che li pongono in ultima posizione, a 2 dalla Virtus Verona. Pochi i gol segnati (3), troppi, invece, quelli subiti (10). Il nuovo tecnico Banchieri, ex Novara, è quindi chiamato a trasformare la squadra in tempi brevi ...

