È morta a 96 anni Rossana Banti, la 'Ragazza terribile della resistenza' che fu staffetta partigiana. Fu decorata dal governo inglese

Fu staffetta partigiana e collaboratrice dei servizi segreti britannici durante la Resistenza contro il nazifascismo. La ragazza terribile della Resistenza, Rossana Banti, è morta a 96 anni. Ne dà notizia l'Anpi provinciale di Grosseto che in una nota ricorda come il suo contributo alla causa antifascista e il suo eroismo furono riconosciuti anche dal governo inglese con l'assegnazione di tre medaglie, la Italy Star, la Victory Medal e la War Medal, onorificenze tributate a chi aveva combattuto con onore contro i nazisti. Toscana di origine, si era stabilita in Sicilia ormai da molto tempo, ma non aveva mai interrotto il legame con la sua terra, la Maremma, in particolar modo con i borghi di Sorano e ...

