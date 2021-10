PSV-Sparta Rotterdam 3 ottobre | ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 2 ottobre 2021) La stagione del PSV Eindhoven, se si eccettua la sconfitta nel playoff di Champions League contro il Benfica, era iniziata bene. Dalla metà di settembre in poi però la musica e cambiata e la squadra non solo ha perso la testa della classifica ma anche il secondo posto. Ledei bookmaker per la vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : PSV-Sparta Rotterdam (3 ottobre, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - full_spy : Guarda la partita Napoli-Spartak Mosca Diretta streaming online HD Lione vs Brondby Il link gratuito è qui ????… -

Ultime Notizie dalla rete : PSV Sparta

Infobetting

...- Francoforte 0 - 1 Fenerbahce - Olympiakos 0 - 3 Legia - Leicester 1 - 0 Lione - Brondby 3 - 0 Napoli - Spartak Mosca 2 - 3 Real Sociedad - Monaco 1 - 1Praga - Rangers 1 - 0 Sturm Graz -......00 Brøndby IF - Olympique Lyon 21:00 Rangers FC -Praga 09.12.2021 18:45Praga - Brøndby IF 18:45 Olympique Lyon - Rangers FC Gruppo B 16.09.2021 21:00 AS Monaco - Sturm Graz 21:00...Scommesse Calcio olandese: analisi, quote, ultime notizie, probabili formazioni e free pick sulla 8a giornata di Eredivisie del 2-3 ottobre 2021.Ottava giornata di Eredivisie: ecco i pronostici riguardanti Ajax-Utrecht, Vitesse-Feyenoord e tutte le altre partite in programma.