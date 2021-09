Cannabis, referendum ostaggio della burocrazia: presidio a oltranza davanti il Parlamento (Di martedì 28 settembre 2021) La facilità con cui il Paese ha scelto è stata quasi disarmante. E’ forse per questo che la politica ci ha messo del suo per fare si che il popolo non vedesse rispettata la propria volontà, espressa per la prima volta in maniera completamente digitale. davanti il Parlamento ha preso vita una mobilitazione non violenta per chiedere ai comuni di trasferire al governo centrale i registri con le firme raccolte, l’ostacolo che al momento blocca la formalizzazione del quesito referendario. “Aderisco convintamente alla mobilitazione nonviolenta di sciopero della fame e oggi sarò al presidio ‘Giù le mani dal referendum!’ che si terrà davanti a Montecitorio”, commenta Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “Come Radicali, tra i promotori del referendum ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) La facilità con cui il Paese ha scelto è stata quasi disarmante. E’ forse per questo che la politica ci ha messo del suo per fare si che il popolo non vedesse rispettata la propria volontà, espressa per la prima volta in maniera completamente digitale.ilha preso vita una mobilitazione non violenta per chiedere ai comuni di trasferire al governo centrale i registri con le firme raccolte, l’ostacolo che al momento blocca la formalizzazione del quesito referendario. “Aderisco convintamente alla mobilitazione nonviolenta di scioperofame e oggi sarò al‘Giù le mani dal!’ che si terràa Montecitorio”, commenta Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “Come Radicali, tra i promotori del...

