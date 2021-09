Terremoto a Creta | scossa di Ml 6 1 epicentro a Heraklion almeno una vittima Video e Foto

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, a una profondi… - repubblica : Terremoto a Creta, almeno una vittima e molti danni a edifici e chiese per la scossa di magnitudo 6 nel centro dell… - MediasetTgcom24 : Grecia, terremoto di magnitudo 6.1 a Creta: edifici crollati #terremoto - Frances47226166 : RT @cricci52: Buona giornata a tutti ! Un 1/4 d'ora fa abbiamo ballato la samba ,scossa di terremoto !!!!?????? A Creta è sta forte la gente è… - AHaglington : RT @BreakingItalyNe: TERREMOTO IN GRECIA: Scossa di magnitudo 6.0 sull'isola di Creta: 1 morto e 9 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Creta

E' di almeno un morto e diversi feriti il bilancio deldi magnitudo 6.1 che ha colpitolunedì mattina. Il sisma ha scatenato il panico tra la popolazione: in molti sono fuggiti in strada al momento della scossa, ripresa in alcuni video ...- - >di primo mattino Erano le 8:17 quando gli abitanti dihanno udito nettamente la scossa . Tutto ha cominciato a tremare, alcuni cittadini hanno postato sui social video e ...Un sisma di magnitudo 5,8 sulla scala Richter ha provocato diversi danni nell'isola. Le immagini Erano le 9,17 (ora locale), quando l'isola di Creta ha iniziato a tremare. Una scossa di terremoto di m ...Un forte terremoto ha colpito l’isola greca di Creta, in Grecia questa mattina alle 8.17 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) , il sisma ha avuto magnitudo 6.1 ...