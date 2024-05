Fiorentina - Italiano | Il rammarico è solo per aver subito due gol Bene aver vinto

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 – "Ildi oggi èdue gol, il primo su rigore ed il secondo nasce dal possibile 3 a 1 di Belotti. Abbiamo sbagliato sulla seconda rete ed abbiamo non permesso di finire questa partita con un risultato piu' largo., siamo in vantaggio e mercoledì prossimo dobbiamo cercare di fare di più". Lo ha detto a Sky il tecnico viola Vincenzoal termine della gara di andata delle semifinali di Conference League frae Bruges. "Alla fine abbiamo cercato di mettere tutto il possibile di offensivo e siamo stati premiati – ha aggiunto-.l'atteggiamento di Barak e Nzola quando sono subentrati, peccato non ...

