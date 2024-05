Bolkestein - stop alle proroghe | Meloni intervieni o sarà il caos La direttiva europea nel mirino nelle Marche

Bagni, stagione al via tra le incognite nel Tigullio e nel Golfo Paradiso: “Troppe incertezze sulle concessioni” - Chiavari, Sestri e Santa lavorano alle gare pubbliche, Zoagli e Lavagna hanno già provveduto, gli altri Comuni alla finestra ... Continua a leggere>>

Concessioni, la Ue e i giudici: ‘Fate le gare’. Ma governo e balneari frenano. "Troveremo un punto d’equilibrio" - Le contraddittorie sentenze del Consiglio di Stato, una dà il via e l’altra no, scatenano il caos. Il senatore Potenti (Lega): "Non ci sono ancora le condizioni minime per indire i bandi" ... Continua a leggere>>

San Benedetto, annullata la proroga sulla bolkestein dal Consiglio di Stato. On. Fede: ''Confermato quanto dicevamo'' - San Benedetto, annullata la proroga sulla bolkestein dal Consiglio di Stato. On. Fede: ''Confermato quanto dicevamo'' - picenotime.it - IT ... Continua a leggere>>