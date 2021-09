F1, nuova griglia di partenza GP Russia 2021: Bottas penalizzato, cosa cambia. E le Ferrari… (Di domenica 26 settembre 2021) cambia la griglia di partenza del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00). La Mercedes ha infatti deciso di sostituire alcuni elementi della power unit sulla monoposto di Valtteri Bottas. Come prevede il regolamento, il finlandese è stato retrocesso in fondo allo schieramento: il secondo pilota della scuderia anglo-tedesca, che nella prossima stagione sarà al volante della Alfa Romeo, scatterà dalla 17ma posizione. Non sarà ultimo perché non è stato cambiato il propulsore nella sua interezza e perché in qualifica aveva fatto meglio degli altri tre uomini penalizzati per la sostituzione della power unit. La Mercedes ha fatto questa mossa per marcare Max Verstappen, leader del campionato con 5 punti di vantaggio su Lewis ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)ladidel GP di, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00). La Mercedes ha infatti deciso di sostituire alcuni elementi della power unit sulla monoposto di Valtteri. Come prevede il regolamento, il finlandese è stato retrocesso in fondo allo schieramento: il secondo pilota della scuderia anglo-tedesca, che nella prossima stagione sarà al volante della Alfa Romeo, scatterà dalla 17ma posizione. Non sarà ultimo perché non è statoto il propulsore nella sua interezza e perché in qualifica aveva fatto meglio degli altri tre uomini penalizzati per la sostituzione della power unit. La Mercedes ha fatto questa mossa per marcare Max Verstappen, leader del campionato con 5 punti di vantaggio su Lewis ...

