(Di sabato 25 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il patto proposto da Draghi è l'occasione per cambiare il Paese, è una vittoria del Partito Democratico che lo ha chiesto già in aprile. Ora serve un grande sforzo collettivo della politica, delle istituzioni e di tutte le parti sociali, per trovare le soluzioni per crearee sviluppo”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico.“Sulnoi chiediamo di partire da 5 priorità per uscire dal ventennio di stagnazione economica e crescenti disuguaglianze che abbiamo alle spalle – prosegue -: 1) Blindare la gestione delle risorse del PNRR da infiltrazioni mafiose e criminali; 2)al, rafforzando al contempo lacollettiva; 3) Varare un progetto serio per la sicurezza sul; 4) ...

Advertising

guglielmopicchi : Letta muto su migliaia di posti di lavoro persi su MPS. #VotaMarrocchesiMarzi @tmmxsiena #SuppletiveSiena - giorgiovascotto : RT @Michele_Anzaldi: Ottimi ascolti per Maria Elena Boschi a 'Stasera Italia' su Rete4, addirittura migliori della corazzata 'Otto e mezzo'… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lavoro, Letta “Aprire al salario minimo e rafforzare la contrattazione” - - CorriereCitta : Lavoro, Letta “Aprire al salario minimo e rafforzare la contrattazione” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Lavoro, Letta “Aprire al salario minimo e rafforzare la contrattazione” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Letta

... ai tempi del governo, "da ministro mi ero accorto che non esisteva una onorificenza in Italia per i giovani imprenditori: provai a realizzarla, poi mi fu detto che il ministro delsi ...Centrosinistra e Cgil intanto procedono unite sul tema perché come dice il ministro del, la contrattazione da sola non basta più. A lanciare il sasso era stato ieri Enricodalla stessa ...Sono in arrivo importanti novità con il taglio delle bollette per luce e gas: le misure ed i provvedimenti approvati con il nuovo Decreto Energia di Draghi.ROMA (ITALPRESS) – “Il patto proposto da Draghi è l’occasione per cambiare il Paese, è una vittoria del Partito Democratico che lo ...