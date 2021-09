Allerta Meteo Arancione domenica 26 Settembre: ecco l’elenco delle Regioni (Di sabato 25 settembre 2021) Allerta Meteo Arancione La Protezione Civile ha diramato un Allerta Meteo Arancione avviso di condizioni Meteorologiche per la giornata di domani, domenica 26 Settembre, valutando una Allerta Arancione per rischio temporali su ampie zone di Emilia Romagna e Liguria e una Allerta gialla su sette Regioni. Attesi temporali e nubifragi su tutto il nord ma anche Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021)La Protezione Civile ha diramato unavviso di condizionirologiche per la giornata di domani,26, valutando unaper rischio temporali su ampie zone di Emilia Romagna e Liguria e unagialla su sette. Attesi temporali e nubifragi su tutto il nord ma anche

Advertising

RegLiguria : [25/9-12.40] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per temporali a partire da questa notte su tutta la Regione ?? ZONE… - RegLiguria : [25/9-12.40] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per temporali da questa notte ??ZONE B, C, E - BACINI PICCOLI E MED… - DPCgov : ?? Lunedì #20settembre ???? #allertaARANCIONE su parte della Lombardia. ???? #allertaGIALLA in Veneto e Lombardia. ?? C… - CentroMeteoITA : #METEO - Forti PIOGGE e #TEMPORALI con possibili #NUBIFRAGI in arrivo, ecco l'#ALLERTA della Protezione Civile - MorrowJulian : RT @atKorovaMilkBar: tutte le volte che mi chiama l’allerta meteo della mia city immagino un po’ che mi affaccio alla terrazza e vedo un en… -