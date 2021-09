Alberobello | Santi Medici | festa patronale Cosma e Damiano

Advertising

AgoraBlog2 : LA FESTA???? L’illuminazione artistica di piazza Curri, corso Vittorio Emanuele e piazza del Popolo sarà accesa domen… - Informatissimo : #Alberobello - Santi Medici Cosma e Damiano: tutto pronto per la festa patronale 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Alberobello Santi

Putignano Informatissimo

... è la festa deiMedici Cosma e Damiano. E' tutto pronto adper l'edizione 2021 delle celebrazioni in onore dei patroni della capitale dei trulli. In questi giorni è in corso la ...Grazie di cuore, nostrimedici Cosma e Damiano, per tutto quello che sempre aveTe donato alla gente diche Vi onorerà e amerà Sempre, ogni giorno di più". L'illuminazione artistica ...In questi giorni è in corso la solenne novena che terminerà sabato 25 settembre, ma il clou della festa sarà dal 26 al 28 settembre ...ALBEROBELLO (BA) - Dal 1639 al 2021, 385 anni di devozione e di storia. E’ molto più antica della Comunità alberobellese ed è straordinario momento di aggregazione e di identità di un popolo che intor ...