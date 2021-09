Probabili formazioni e infortunati 6^ giornata: Perin titolare, c’è Leao (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutte le Probabili formazioni della 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Milan, poi a seguire i match tra Inter-Atalanta e Genoa-Verona Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Juventus a caccia di conferme dopo la vittoria da brivido contro lo Spezia. Bianconeri impegnati nella sfida interno contro la Sampdoria. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutte ledella 6^di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Milan, poi a seguire i match tra Inter-Atalanta e Genoa-Verona Tutto pronto per la 6^di campionato. Juventus a caccia di conferme dopo la vittoria da brivido contro lo Spezia. Bianconeri impegnati nella sfida interno contro la Sampdoria. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - infoitsport : Spezia - Milan: probabili formazioni, consigli fantacalcio e orario - Calcio d'Angolo - infoitsport : Serie A, Spezia-Milan: probabili formazioni e statistiche - infoitsport : Le probabili formazioni di Spezia-Milan: Giroud non verrà rischiato, tocca a Rebic - infoitsport : Spezia-Milan, le probabili formazioni: Antiste titolare, dubbi per Pioli a centrocampo -