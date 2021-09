GF Vip | incidente per Katia Ricciarelli | la cantante cade e sbotta | “Chi è lo str… che l’ha manomessa” VIDEO

(Di venerdì 24 settembre 2021) In queste ore,ha avuto unnella casa del GF Vip. Lasi stava accingendo a rilassarsi in giardino quando, improvvisamente, ha preso una brutta caduta. La donna si è completamente ribaltata e l’evento ha generato tanta ilarità sui social. Ad ogni modo, i primi momenti sono stati piuttosto preoccupanti. I L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

peppe844 : #GFvip Grande Fratello Vip 6, incidente per Katia Ricciarelli: cade dalla sedia e sbotta (Video) - infoitcultura : Manuel Bortuzzo ricorda il drammatico incidente: confessione commovente al Gf Vip - zazoomblog : Manuel Bortuzzo ricorda il drammatico incidente: confessione commovente al Gf Vip - #Manuel #Bortuzzo #ricorda… - DonnaGlamour : Sophie Codegoni e il piccolo incidente al GF Vip: cos’è successo? - infoitcultura : GF Vip, incidente da cuori forti per una concorrente: di chi si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip incidente

...il dating show Uomini e Donne e la fascia quotidiana con il reality show del Grande Fratello. ... Amnesia momentanea dovuta all'. Le amiche di Eda sono pronte ad escogitare un piano per far ...... ieri ci ha lasciati il noto chef Alfonso Porpora coinvolto in unstradale. Il famoso ... Chi è Antonella Fiordelisi: età, fidanzato, carriera e vita privatae Personaggi Redazione ...Manuel Bortuzzo e Lucrezia, è amore tra i due al Grande Fratello Vip? Lulù rivela al confessionale: 'È una persona importante per me'.Brutto incidente al GF Vip 6 dove una concorrente ha avuto un malore nella notte. La giovane è stata costretta ad assumere dei farmaci.