Star in the Star: oggi giovedì 23 settembre su Canale 5 la seconda puntata condotta da Ilary Blasi (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo show di Canale 5 ha debuttato settimana sorsa tra le critiche e non è riuscito a scaldare il cuore dei telespettatori, che hanno giudicato il format come un mix mal riuscito di più programmi. La prima serata di oggi giovedì 23 settembre 2021 potrebbe però già essere tempo di riscatto per Star in the Star e la sua conduttrice Ilary Blasi, che con l’aiuto di una giuria che non ha convinto a pieno nelle sue dinamiche, cercherà di risollevare le sorti del programma. Star in the Star: quando va in onda L’appuntamento con le ormai nove maschere del programma, rimaste orfane del primo Vip eliminato dalla gara, sarà come sempre alle ore 21:30 circa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo show di5 ha debuttato settimana sorsa tra le critiche e non è riuscito a scaldare il cuore dei telespettatori, che hanno giudicato il format come un mix mal riuscito di più programmi. La prima serata di232021 potrebbe però già essere tempo di riscatto perin thee la sua conduttrice, che con l’aiuto di una giuria che non ha convinto a pieno nelle sue dinamiche, cercherà di risollevare le sorti del programma.in the: quando va in onda L’appuntamento con le ormai nove maschere del programma, rimaste orfane del primo Vip eliminato dalla gara, sarà come sempre alle ore 21:30 circa ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - blogtivvu : #StarintheStar cambia dopo il caos: novità seconda puntata, rischio chiusura anticipata? - ayumu_winter : Ma Star in The Star è bello? Non ho visto la puntata settimana scorsa - MedurStella : RT @Alessan58605211: È morto per un tumore al pancreas l’attore americano Willie Garson, il famoso Stanford di “Sex and the city”, l’amico… -