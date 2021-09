Roma-Udinese 1-0 | Mkhitaryan | “Il rosso a Pellegrini non c’era | ora vinciamo il derby”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Non era neanche giallo, speriamo non ricapiti più. Purtroppo abbiamo perso il nostro capitano per il, è un giocatore che trascina la squadra”. Lo ha detto Henrikhdopo1-0 a proposito dell’espulsione di Lorenzoche salterà ilper squalifica. L’armeno è candidato a sostituire il capitano giallosulla trequarti contro la Lazio: “Posso giocare da 10 ma decide il mister. Dobbiamo pensare a vincere, voglio dare il mio contributo a prescindere dal ruolo”. L’ultimoè stato deciso da un gol die da uno di Pedro, che ora veste la maglia biancoceleste: “Ci sentiremo dopo la partita e non prima. Nel pre partita è importante essere concentrati”, ha concluso. SportFace.

OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ??

Il talento giallorosso dopo una pausa da Instagram durata qualche giorno è tornato a pubblicare una foto per commentare la vittoria della sua Roma contro l'Udinese grazie alla rete di Tammy Abraham. Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, è stato intervistato dopo la sconfitta in casa della Roma: PARTITA - "Teniamo conto di come loro hanno approcciato la partita. Nei primi 20 minuti abbiamo difeso compatti. Non è vero che non ci siamo..."