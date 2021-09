Roma, la società ricorda Giorgio Rossi (Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi la Roma sui suoi canali social ha voluto ricordare Giorgio Rossi storico massaggiatore del club scomparso tre anni fa. “Una vita al servizio della Roma“: la foto postata ritrae Rossi sotto la Curva Sud nel giorno della sua ultima partita. I tifosi gli dedicarono uno striscione con scritto: “La Curva rende omaggio. Lode a Giorgio Rossi”. Rossi ha collaborato con la Roma a partire dal 1957, per 55 stagioni, lasciando solo durante il periodo della prima proprietà americana. Nella storia giallorossa è l’unico ad aver fatto parte dello staff di una squadra vincitrice di due scudetti (1983 e 2001). Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi lasui suoi canali social ha volutorestorico massaggiatore del club scomparso tre anni fa. “Una vita al servizio della“: la foto postata ritraesotto la Curva Sud nel giorno della sua ultima partita. I tifosi gli dedicarono uno striscione con scritto: “La Curva rende omaggio. Lode a”.ha collaborato con laa partire dal 1957, per 55 stagioni, lasciando solo durante il periodo della prima proprietà americana. Nella storia giallorossa è l’unico ad aver fatto parte dello staff di una squadra vincitrice di due scudetti (1983 e 2001).

Advertising

CottarelliCPI : Il presidente dell’Associazione presidi di Roma denuncia che molte scuole saranno chiuse, dopo due anni in DAD, per… - _Carabinieri_ : Roma: 14 truffe ai danni di commercianti del settore enogastronomico, 5 le persone arrestate dai #Carabinieri della… - gualtierieurope : Faremo lo #stadio della Roma ma con serietà. Non si può continuare a sbagliare come ha fatto Raggi in questi anni p… - TomassettiXII : Vogliamo che Roma riparta dal basso per questo il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’apporto della società… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Candidarmi a sindaco di Roma è stata una decisione impegnativa ma so che Roma può essere govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma società Imprese: Enel presenta Gridspertise, la società dedicata alla trasformazione digitale delle reti elettriche Roma , 23 set 15:11 - La nuova società del gruppo Enel è stata presentata oggi in un evento digitale. Gridspertise è una nuova controllata che si dedicherà...

Il G20 capovolto per dare voce agli ultimi paesi del mondo Inserite nelle società dei paesi più industrializzati, possono rappresentare un pungolo decisivo ... dice Mani Ndongbou Bertrand H., presidente CAMROL, Comunità camerunese di Roma e Lazio, e nel ...

Roma, Fisichella: "Se serve per vincere faccio l'autista del pullman" Corriere dello Sport , 23 set 15:11 - La nuovadel gruppo Enel è stata presentata oggi in un evento digitale. Gridspertise è una nuova controllata che si dedicherà...Inserite nelledei paesi più industrializzati, possono rappresentare un pungolo decisivo ... dice Mani Ndongbou Bertrand H., presidente CAMROL, Comunità camerunese die Lazio, e nel ...