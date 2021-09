Lutto nello sport | l’automobilismo italiano piange uno dei suoi simboli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Loil migliore pilota siciliano vincitore di ben tre edizioni della Targa Florio. Nato a Palermo il 4 marzo 1933, e tra i migliori piloti di vetturea livello internazionale. La sua prima vittoria di prestigio arriva con la Ferrari alla 1000 km del Nurburgring, nel ‘64 (anno in cui la scuderia di Maraconquista il titolo mondiale), e un mese dopo vince anche la 24 Ore di Le Mans. Nel ‘70, con Ignazio Giunti e Mario Andretti, sale sul podio più alto alla 12 ore di Sebring. Oltre alla targa Florio ha partecipato alla 100 km del Nurburgring, alla 12 ore di Sebring, alla 24 Ore di Le Mans ed alla 1000 Km di Monza. Beniamino degli appassionati di motori in Sicilia, Nino Vaccarella aveva cominciato la sua carriera di pilota negli anni Cinquanta, passando dalle gare in salita alle corse in circuito. ...

Advertising

darkholt61 : RT @Teresio_Boccia: Nello scompartimento accanto al fante Tomagra ,venne a sedersi una signora alta e formosa una vedova provinciale doveva… - AlteaFerrari : RT @Teresio_Boccia: Nello scompartimento accanto al fante Tomagra ,venne a sedersi una signora alta e formosa una vedova provinciale doveva… - Giovann36202660 : RT @Teresio_Boccia: Nello scompartimento accanto al fante Tomagra ,venne a sedersi una signora alta e formosa una vedova provinciale doveva… - Rafagrodoro : RT @Teresio_Boccia: Nello scompartimento accanto al fante Tomagra ,venne a sedersi una signora alta e formosa una vedova provinciale doveva… - __alwaysthesun : RT @Teresio_Boccia: Nello scompartimento accanto al fante Tomagra ,venne a sedersi una signora alta e formosa una vedova provinciale doveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello

Oristano Noi

Siamo stati insieme per almeno 25 anni e lui,specifico, si occupava del settore lavori ... La sua famiglia nel novembre 2019 era stata anche colpita da un grave: il figlio Luca, giovane ...Santa Maria a Monte, per al giornata di oggi, ha proclamato ilcittadino. Sulla bara due ... si è sempre adoperato per aiutare tutti e si è sempre messo "in gioco"sport e nella sua vita", ...Il PM aveva chiesto quattro anni di reclusione. Era accusato di detenzione di arma da fuoco all'interno della sua abitazione ...Scompiglio torna in un Palio toscano dopo due anni in una Fucecchio in lutto per l’incidente occorso a due cavalli nelle prove Scompiglio, al secolo Jonatan Bartoletti, torna in pista in Toscana dopo ...