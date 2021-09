Covid, Gimbe: in Puglia calano i nuovi contagi e aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva Vaccinato oltre il 78 per cento della popolazione over 12. 45 le classi in quarantena nelle scuole (Di giovedì 23 settembre 2021) Di Francesco Santoro: Diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) che i nuovi contagi (-11,5 per cento rispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva passa dal 4 al 5 per cento. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato resta invariato rispetto all’ultima rilevazione (7 per cento). La provincia di Taranto ha registrato il minor numero di infezioni settimanali (21) mentre quella di Lecce primeggia con 42 casi. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19. Vaccinazioni Stando a Gimbe, è Vaccinato il 78,2 per ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 settembre 2021) Di Francesco Santoro: Diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) che i(-11,5 perrispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto inpassa dal 4 al 5 per. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato resta invariato rispetto all’ultima rilevazione (7 per). La provincia di Taranto ha registrato il minor numero di infezioni settimanali (21) mentre quella di Lecce primeggia con 42 casi. È quanto emerge dal reportFondazionesull’evoluzionepandemia da-19. Vaccinazioni Stando a, èil 78,2 per ...

