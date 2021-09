Tale e quale show, anticipazioni di venerdì 24 settembre: ecco i cantanti che saranno imitati (Di mercoledì 22 settembre 2021) venerdì 24 settembre torna, in prima serata su Rai 1, Tale e quale show, per la seconda puntata dell'undicesima edizione. Carlo Conti, dopo il buon successo di pubblico della puntata di esordio stagionale, con 3.969.000 di telespettatori pari al 22, 48% di share, riproporrà la gara canora, che vede in lizza undici concorrenti chiamati ad imitare altrettanti cantanti famosi. Nella prima puntata vincono i Gemelli di Guidonia Nella prima puntata, andata in onda venerdì 24 settembre, i voti dei quattro giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e l'imitatore Claudio Lauretta nei panni di Vittorio Sgarbi, unitamente ai voti dei concorrenti e al voto social, la novità di quest'anno, hanno premiato i Gemelli di Guidonia. I tre fratelli, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 settembre 2021)24torna, in prima serata su Rai 1,, per la seconda puntata dell'undicesima edizione. Carlo Conti, dopo il buon successo di pubblico della puntata di esordio stagionale, con 3.969.000 di telespettatori pari al 22, 48% di share, riproporrà la gara canora, che vede in lizza undici concorrenti chiamati ad imitare altrettantifamosi. Nella prima puntata vincono i Gemelli di Guidonia Nella prima puntata, andata in onda24, i voti dei quattro giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e l'imitatore Claudio Lauretta nei panni di Vittorio Sgarbi, unitamente ai voti dei concorrenti e al voto social, la novità di quest'anno, hanno premiato i Gemelli di Guidonia. I tre fratelli, ...

