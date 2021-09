Sci e Covid, le nuove regole per la riapertura (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fisi (Federazione italiana sport invernali), Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Federfuni Italia (l'associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), Amsi (Associazione maestri sci italiani) e Colnaz (Collegio nazionale maestri) hanno firmato a Milano presso la sede federale il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fisi (Federazione italiana sport invernali), Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Federfuni Italia (l'associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), Amsi (Associazione maestri sci italiani) e Colnaz (Collegio nazionale maestri) hanno firmato a Milano presso la sede federale il protocollo per ladelle aree sciistiche

Advertising

ReggioPress : Covid, sci pronto per la riapertura. Protocollo siglato: le nuove regole. Dal Green pass alle capienze… - ReggioPress : Covid, sci pronto per la riapertura. Protocollo siglato: le nuove regole. Dal Green pass alle capienze - news_bologna : Covid, sci pronto per la riapertura. Protocollo siglato: le nuove regole. Dal Green pass alle capienze… - news_ravenna : Covid, sci pronto per la riapertura. Protocollo siglato: le nuove regole. Dal Green pass alle capienze… - zazoomblog : Sci e Covid le nuove regole per la riapertura. Dal Green pass alle capienze - #Covid #nuove #regole #riapertura. -