Milan, Tonali è esploso: ora per Pioli è insostituibile

Sandro Tonali, dopo una prima stagione complicata, si è preso il Milan. Ora per Pioli è insostituibile

Sandro Tonali, arrivato al Milan all'inizio della scorsa stagione dal Brescia, ha ormai preso le redini del centrocampo rossonero. Stefano Pioli non sembra voler rinunciare al giovane mediano, che dopo la pausa estiva sta giocando con continuità da titolare.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nella stagione 2020/21 dopo quattro giornate Tonali aveva giocato appena tre minuti più recupero subentrando all'infortunato Kessie nel finale di un derby contro l'Inter. Anche oggi il classe 2000 è destinato a partire titolare, stavolta in coppia con Bennacer. Contro il Venezia si fa sempre più viva l'idea del doppio play.

