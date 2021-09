“L’origine del virus”, libro-inchiesta svela: «I letali segreti biologici del Covid erano noti alle autorità cinesi» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il virus responsabile della pandemia di Covid-19 «ha caratteristiche di aggressività anomale ed estremamente patogene che sono state ottenute tramite tecniche di manipolazione genetica in laboratorio, per questo infetta e uccide con la facilità che abbiamo imparato a conoscere». A sostenerlo, portando a conforto «evidenze molecolari inedite», è il libro-inchiesta L’origine del virus (editore Chiarelettere), firmato dal giornalista pubblicista Paolo Barnard, in collaborazione con gli scienziati Steven Quay (Usa, Stanford University e Harvard Massachusetts General Hospital) e Angus Dalgleish (Uk, St George’s University of London). “L’origine del virus”, il libro-inchiesta L’opera – da domani in tutte le librerie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilresponsabile della pandemia di-19 «ha caratteristiche di aggressività anomale ed estremamente patogene che sono state ottenute tramite tecniche di manipolazione genetica in laboratorio, per questo infetta e uccide con la facilità che abbiamo imparato a conoscere». A sostenerlo, portando a conforto «evidenze molecolari inedite», è ildel(editore Chiarelettere), firmato dal giornalista pubblicista Paolo Barnard, in collaborazione con gli scienziati Steven Quay (Usa, Stanford University e Harvard Massachusetts General Hospital) e Angus Dalgleish (Uk, St George’s University of London). “del”, ilL’opera – da domani in tutte le librerie ...

Advertising

CarloCalenda : L’idea che lo sfruttamento dei minori vada accettato perché ha radici “culturali” è assurda ma diffusa. Ogni ingius… - M5S_Senato : L'intervento al #Senato del nostro @sergiopuglia sull'informativa del ministro per le Politiche agricole sulla tute… - hypomonepuntoit : @MarcelloLyotard Perfettamente d'accordo. Il concilio Vaticano II è l'origine di tutti mali. Te lo dico da ex ateo… - rpp_tweet : RT @CarloCalenda: L’idea che lo sfruttamento dei minori vada accettato perché ha radici “culturali” è assurda ma diffusa. Ogni ingiustizia… - argento62 : RT @M5S_Senato: L'intervento al #Senato del nostro @sergiopuglia sull'informativa del ministro per le Politiche agricole sulla tutela della… -

Ultime Notizie dalla rete : L’origine del Covid, l’origine del virus. La lettera di 16 scienziati su The Lancet: “Non sappiamo come è… Il Fatto Quotidiano