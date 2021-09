Charlene di Monaco, novità per la Principessa: un nuovo incarico, ma intanto lei… (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un’infezione otorinolaringoiatrica mentre si trovava in viaggio in Sudafrica ha costretto la Principessa Charlene di Monaco lontana da Monaco. “Non è possibile abbreviare i tempi. E così dovrò restare qui sino a ottobre”, ma nonostante la lontananza è imprescindibile per la monarchia: ecco l’annuncio di un nuovo incarico. novità a corte, ma la corte è lontana In questi tempo i bollettini vaghi sullo stato di salute della Principessa Charlene di Monaco si sono susseguiti copioso, ma quello che ci è dato sapere di certo è che è escluso un ritorno in patria prima di fine ottobre. LEGGI ANCHE => Nuove ombre su Charlene di Monaco: dietro di lei una maga ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un’infezione otorinolaringoiatrica mentre si trovava in viaggio in Sudafrica ha costretto ladilontana da. “Non è possibile abbreviare i tempi. E così dovrò restare qui sino a ottobre”, ma nonostante la lontananza è imprescindibile per la monarchia: ecco l’annuncio di una corte, ma la corte è lontana In questi tempo i bollettini vaghi sullo stato di salute delladisi sono susseguiti copioso, ma quello che ci è dato sapere di certo è che è escluso un ritorno in patria prima di fine ottobre. LEGGI ANCHE => Nuove ombre sudi: dietro di lei una maga ...

