Autorità di vigilanza sui mercati, la tedesca Ross batte Di Noia e diventa presidente. A vuoto gli sforzi del governo Draghi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una sconfitta che per l’Italia ha il sapore della beffa. A maggior ragione se a impartirla è un avversario considerato fuori dai giochi. È quando accaduto mercoledì 22 settembre in Europa, dove il commissario Consob Carmine Di Noia, dato a lungo per favorito, è stato battuto all’ultimo respiro dalla candidata tedesca Verena Ross nella corsa alla presidenza dell’Esma, l’Autorità europea preposta alla vigilanza dei mercati finanziari. La notizia ha spiazzato anche il governo del premier Mario Draghi, che dopo aver spinto per Di Noia ha visto sfumare all’ultimo la possibilità di aggiungere una pedina importante nello scacchiere Ue. Nel corso del ballottaggio a scrutinio segreto, gli ambasciatori dei 27 Stati membri hanno preferito la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una sconfitta che per l’Italia ha il sapore della beffa. A maggior ragione se a impartirla è un avversario considerato fuori dai giochi. È quando accaduto mercoledì 22 settembre in Europa, dove il commissario Consob Carmine Di, dato a lungo per favorito, è stato battuto all’ultimo respiro dalla candidataVerenanella corsa alla presidenza dell’Esma, l’europea preposta alladeifinanziari. La notizia ha spiazzato anche ildel premier Mario, che dopo aver spinto per Diha visto sfumare all’ultimo la possibilità di aggiungere una pedina importante nello scacchiere Ue. Nel corso del ballottaggio a scrutinio segreto, gli ambasciatori dei 27 Stati membri hanno preferito la ...

