Atletica: Polanco super a Castelporziano, 10.21 sui 100 metri. Brilla anche Sibilio (Di martedì 21 settembre 2021) La stagione, intensissima, vista la presenza delle Olimpiadi di Tokyo, è quasi terminata, in programma in questo finale le ultime gare. Oggi è andata in scena a Castelporziano (Roma) l’evento We Run Together, nel centro sportivo delle Fiamme Gialle. Spettacolare soprattutto il 100 metri al maschile, annunciata come gara del giorno. Tutti attendevano il campione olimpico della 4×100 Lorenzo Patta (terzo in 10.27), invece è andato in scena il sorprendente duello tra Wanderson Polanco, che vince con il nuovo personale (un eccellente 10.21) ed il lunghista Filippo Randazzo (mostruoso in 10.23, dopo aver vinto con 7,80 cm la sua gara). Bellissimo il duello tra i partecipanti ai Giochi di Tokyo nella staffetta 4x400m sul giro di pista. A spuntarla è l’ostacolista Alessandro Sibilio che sfiora il personale in 46.20 davanti a ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) La stagione, intensissima, vista la presenza delle Olimpiadi di Tokyo, è quasi terminata, in programma in questo finale le ultime gare. Oggi è andata in scena a(Roma) l’evento We Run Together, nel centro sportivo delle Fiamme Gialle. Spettacolare soprattutto il 100al maschile, annunciata come gara del giorno. Tutti attendevano il campione olimpico della 4×100 Lorenzo Patta (terzo in 10.27), invece è andato in scena il sorprendente duello tra Wanderson, che vince con il nuovo personale (un eccellente 10.21) ed il lunghista Filippo Randazzo (mostruoso in 10.23, dopo aver vinto con 7,80 cm la sua gara). Bellissimo il duello tra i partecipanti ai Giochi di Tokyo nella staffetta 4x400m sul giro di pista. A spuntarla è l’ostacolista Alessandroche sfiora il personale in 46.20 davanti a ...

Advertising

billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica ?? che 100 a Castelporziano! In quattro sotto 10.30 ?? Wanderson Polanco vince e si migliora con 10.21 (+1.1)… - atleticaitalia : #atletica ?? che 100 a Castelporziano! In quattro sotto 10.30 ?? Wanderson Polanco vince e si migliora con 10.21 (+… - _Sport_Calcio_ : #atletica Lorenzo Patta nei 100 al debutto da oro olimpico?? martedì We Run Together al centro sportivo delle Fiamme… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica Lorenzo Patta nei 100 al debutto da oro olimpico?? martedì We Run Together al centro sportivo delle Fiamme Gia… - atleticaitalia : #atletica Lorenzo Patta nei 100 al debutto da oro olimpico?? martedì We Run Together al centro sportivo delle Fiamme… -