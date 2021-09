Udinese, Gotti: ”Complimenti al Napoli per come ha gestito i momenti del match” (Di lunedì 20 settembre 2021) Gotti: ”C’erano le possibilità per una costruzione ragionata, per arrivare con il palleggio ai limiti della loro area, ma il Napoli è stato molto bravo a non mollare mai la presa” Luca Gotti, allenatore dell‘Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le parole del tecnco friulano: “Complimenti al Napoli per come ha saputo gestire anche i vari momenti della partita. Gli episodi dei primi due gol indirizzano poi il gioco del Napoli. I due gol danno fastidio a me come allenatore perchè sono piuttosto ingenui. Abbiamo preso due gol balordi. Vi erano le possibilità per una costruzione ragionata, per arrivare con il palleggio ai limiti della loro area, ma ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 settembre 2021): ”C’erano le possibilità per una costruzione ragionata, per arrivare con il palleggio ai limiti della loro area, ma ilè stato molto bravo a non mollare mai la presa” Luca, allenatore dell‘, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il. Queste le parole del tecnco friulano: “alperha saputo gestire anche i varidella partita. Gli episodi dei primi due gol indirizzano poi il gioco del. I due gol danno fastidio a meallenatore perchè sono piuttosto ingenui. Abbiamo preso due gol balordi. Vi erano le possibilità per una costruzione ragionata, per arrivare con il palleggio ai limiti della loro area, ma ...

