LIVE Brindisi-Olimpia Milano 15-21, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: l’Armani prova a scappare, ma i pugliesi resistono (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 17-25 Canestro di Alviti e l’Olimpia riallunga. Time out Brindisi 17-23 Risponde Mitoglou per Milano 17-21 Ancora Redivo a segno e Brindisi che torna a -4 15-21 Tre su tre ai liberi per Redivo allo scadere del primo quarto 12-21 Uno su due ai liberi per Hines dopo due triple sbagliate da Alviti 12-20 Prima tripla per Brindisi! A segno Redivo e -8 per i pugliesi 9-20 Uno su due ai liberi per Nick Perkins e secondo fallo di Melli 8-20 Canestro di Mitoglou 8-18 Uno su due ai liberi per Nick Perkins 7-18 Due su due ai liberi per Delaney 7-16 Canestro di Josh Perkins 5-16 Tripla di Delaney! Milano tocca la doppia cifra di vantaggio 5-13 Canestro di Melli, già a quota 7 punti ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 17-25 Canestro di Alviti e l’riallunga. Time out17-23 Risponde Mitoglou per17-21 Ancora Redivo a segno eche torna a -4 15-21 Tre su tre ai liberi per Redivo allo scadere del primo quarto 12-21 Uno su due ai liberi per Hines dopo due triple sbagliate da Alviti 12-20 Prima tripla per! A segno Redivo e -8 per i9-20 Uno su due ai liberi per Nick Perkins e secondo fallo di Melli 8-20 Canestro di Mitoglou 8-18 Uno su due ai liberi per Nick Perkins 7-18 Due su due ai liberi per Delaney 7-16 Canestro di Josh Perkins 5-16 Tripla di Delaney!tocca la doppia cifra di vantaggio 5-13 Canestro di Melli, già a quota 7 punti ...

