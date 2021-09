God of War Ragnarok: gli scudi saranno diversi “per opzioni e abilità” (Di lunedì 20 settembre 2021) L’espressività del giocatore si estenderà anche nell’equipaggiamento e negli scudi di God of War Ragnarok, parola di Eric Williams Ora che finalmente Sony ha svelato il suo segreto di Pulcinella, God of War Ragnarok ha alzato un po’ di veli sugli aspetti di gameplay in questione e a catturare la nostra attenzione è stato un dettaglio interessante sugli scudi. Il direttore Eric Williams ha parlato molto dell’enfasi sul rendere il giocatore “espressivo” anche durante il gameplay riflettendone meglio le scelte anche durante i combattimenti e l’esplorazione. I giocatori saranno pertanto incoraggiati a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 settembre 2021) L’espressività del giocatore si estenderà anche nell’equipaggiamento e neglidi God of War, parola di Eric Williams Ora che finalmente Sony ha svelato il suo segreto di Pulcinella, God of Warha alzato un po’ di veli sugli aspetti di gameplay in questione e a catturare la nostra attenzione è stato un dettaglio interessante sugli. Il direttore Eric Williams ha parlato molto dell’enfasi sul rendere il giocatore “espressivo” anche durante il gameplay riflettendone meglio le scelte anche durante i combattimenti e l’esplorazione. I giocatoripertanto incoraggiati a ...

Advertising

domfreda : RT @KCrossGaming: ?? Nuovo Podcast! 'GOW RAGNAROK IMMINENTE? | NUOVO THE LAST OF US? | COD VANGUARD ANCORA GREZZO? ? #KristalNews #68' su @S… - Eurogamer_it : #GodofWarRagnarok in uscita nella prima metà del 2022? - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'GOW RAGNAROK IMMINENTE? | NUOVO THE LAST OF US? | COD VANGUARD ANCORA GREZZO? ? #KristalNews #68'… - GamingToday4 : Il futuro dopo God of War: Ragnarok e l’incertezza del tempo in DEATHLOOP | BadWeek Videogiochi - infoitscienza : God of War Ragnarok arriverà prima del previsto? L'indizio di PlayStation -