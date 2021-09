Reazione a Catena, nuova vittoria per I Fraintesi: i campioni indovinano l’ultima parola e vincono il montepremi (Di domenica 19 settembre 2021) Reazione a Catena, i Fraintesi tornano a vincere il montepremi finale dopo varie puntate in cui erano tornati a casa a mani vuote. I campioni del programma preservare condotto da Marco Liorni ieri sera, partendo da ‘RI O’, sono riusciti a indovinare la parola ‘RIPIENO’. Entusiasta Liorni, che ha subito annunciato che la parola data da Marco, Michele e Pietro, i tre giovani di Avellino era quella giusta. “Presa l’ultima parola! Bravi ragazzi!”, ha commentato il conduttore di Reazione a Catena, tra gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 settembre 2021), itornano a vincere ilfinale dopo varie puntate in cui erano tornati a casa a mani vuote. Idel programma preservare condotto da Marco Liorni ieri sera, partendo da ‘RI O’, sono riusciti a indovinare la‘RIPIENO’. Entusiasta Liorni, che ha subito annunciato che ladata da Marco, Michele e Pietro, i tre giovani di Avellino era quella giusta. “Presa! Bravi ragazzi!”, ha commentato il conduttore di, tra gli ...

Advertising

CorriereCitta : Reazione a Catena, nuova vittoria per I Fraintesi: i campioni indovinano l’ultima parola e vincono il montepremi - Bigwednesday58 : @perplerrimo @KateFont73 Vado a fare una risonanza magnetica proprio domani. Fatemi gli auguri... Ps unica consola… - lore944 : @PalmeStef Pare che questo articolo sia caduto nel dimenticatoio e non solo per i politici. Basterebbe applicarlo i… - Extra__Time__ : RT @IlPersonaggione: Intendimi, lo strappo è l'attimo prima del terso. Conforta, il suono prolungato di spezzare ciò che piega l'umore. È… - UgoLetizia : Sabrina non sta parlando e io mi sto annoiando é tutto una reazione a catena #tusiquevales -