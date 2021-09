LIVE Italia-Slovenia 1-2, Finale Europei volley 2021 in DIRETTA: azzurri spalle al muro (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Mani fuori di Romanò, ma come sta servendo la Slovenia…Stanno disputando la partita perfetta. 2-5 Mani fuori di Cebulj. 2-4 Romanò si presenta con un diagonale. 1-4 L’Italia non mette più un pallone a terra. Primo tempo di Pajenk. Esce Pinali, entra Romanò. Speriamo non sia un cambio tardivo. 1-3 Difeso il primo tempo di Anzani e diagonale senza muro di Cebulj. De Giorgi chiama subito time-out. Dobbiamo essere onesti: la Slovenia sta giocando meglio dall’inizio della partita, anche nel secondo set che in qualche modo gli ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Mani fuori di Romanò, ma come sta servendo la…Stanno disputando la partita perfetta. 2-5 Mani fuori di Cebulj. 2-4 Romanò si presenta con un diagonale. 1-4 L’non mette più un pallone a terra. Primo tempo di Pajenk. Esce Pinali, entra Romanò. Speriamo non sia un cambio tardivo. 1-3 Difeso il primo tempo di Anzani e diagonale senzadi Cebulj. De Giorgi chiama subito time-out. Dobbiamo essere onesti: lasta giocando meglio dall’inizio della partita, anche nel secondo set che in qualche modo gli ...

