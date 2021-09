Europei pallavolo, la giovane Italia batte 3 - 1 la Serbia, è in finale con la Slovenia. Michieletto e Giannelli super (Di domenica 19 settembre 2021) La invecchia, l'esplosività diminuisce, Uros Kovacevic incappa forse nella serata peggiore della carriera e l' va in finale. Adesso da favorita, sulla Sloveni a, come dimostra il 3 - 0 della prima ... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) La invecchia, l'esplosività diminuisce, Uros Kovacevic incappa forse nella serata peggiore della carriera e l' va in. Adesso da favorita, sulla Sloveni a, come dimostra il 3 - 0 della prima ...

chetempochefa : SIAMO IN FINALE! Fantastica l’Italia della pallavolo maschile che agli Europei batte la Serbia e conquista la fina… - Agenzia_Ansa : Europei di pallavolo, l'Italia batte la Serbia e va in finale #ANSA - ilpost : La Nazionale maschile di pallavolo è in finale agli Europei - misentofragile : mi sono appena collegata per la finale degli europei di pallavolo - halfahxeart : sto guardando la finale degli europei di pallavolo e juvemilan contemporaneamente, così pe ride -