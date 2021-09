Buffon: “Szczesny è il mio sostituto ideale alla Juve, al di là del momento che sta passando” (Di domenica 19 settembre 2021) Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di SkySport del ko odierno con la Cremonese e anche del momento della Juventus: “La Serie B l’ho trovata molto migliorata dal punto di vista tecnico e caratteriale. Quando ci abbiamo giocato con la Juve le altre squadre approcciavano la gara quasi rassegnate, oggi invece vedo tantissimo veleno, com’è successo oggi. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare”. Sei più magro del solito?“Sto bene, se no non giocherei. Se continuo è perché sto bene. Fin qui il mio contributo è servito a poco, ma il focus è quello di affrontare ogni gara come se fosse una battaglia, allo stesso modo in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021) Gianluigiha parlato ai microfoni di SkySport del ko odierno con la Cremonese e anche deldellantus: “La Serie B l’ho trovata molto migliorata dal punto di vista tecnico e caratteriale. Quando ci abbiamo giocato con lale altre squadre approcciavano la gara quasi rassegnate, oggi invece vedo tantissimo veleno, com’è successo oggi. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare”. Sei più magro del solito?“Sto bene, se no non giocherei. Se continuo è perché sto bene. Fin qui il mio contributo è servito a poco, ma il focus è quello di affrontare ogni gara come se fosse una battaglia, allo stesso modo in ...

Advertising

sportli26181512 : Buffon: 'Normale il momento di difficoltà della Juve, Szczesny quello giusto per sostituirmi': Dopo Parma-Cremonese… - TUTTOJUVE_COM : Buffon: 'Per la Juventus momento di normale difficoltà, è attrezzata per recuperare. Szczesny? Portiere giusto per… - luca_caruso12 : @_Morik92_ Quella Juve aveva Pogba, Khedira, Mandzukic, Barzagli, Buffon(record di imbattibilità in serie A quella… - vitoaul : Le parole di @gianluigibuffon nel dopo gara. #Parma #ParmaCremonese #SerieB #Buffon #Juventus #Szczesny #Donnarumma - junews24com : Buffon: «La Juve con Allegri sorprenderà. Szczesny? Attacchi feroci» - -