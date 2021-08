Cos’è successo oggi alle Olimpiadi (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Italia si avvicina al record storico di medaglie, ci sono le finaliste del torneo maschile di basket e sono stati assegnati i primi ori nell'arrampicata e nel karate Leggi su ilpost (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Italia si avvicina al record storico di medaglie, ci sono le finaliste del torneo maschile di basket e sono stati assegnati i primi ori nell'arrampicata e nel karate

