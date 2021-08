The Prince, la serie tv sulla Famiglia Reale britannica al centro delle polemiche: ecco perché (Di mercoledì 4 agosto 2021) La critica ha puntato il dito contro The Prince, la nuova serie animata uscita su HBO Max che prende in giro la Famiglia Reale britannica ed il principe George. The Prince, la nuova serie animata di HBO Max che prende in giro la Famiglia Reale britannica, è stata fortemente criticata dal pubblico e soprattutto dalla critica del Regno Unito per la sua rappresentazione del principe George, definita "inappropriata" e "irrispettosa". Su HBO Max ha da poco debuttato The Prince, il cartone animato che offre uno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) La critica ha puntato il dito contro The, la nuovaanimata uscita su HBO Max che prende in giro laed il principe George. The, la nuovaanimata di HBO Max che prende in giro la, è stata fortemente criticata dal pubblico e soprattutto dalla critica del Regno Unito per la sua rappresentazione del principe George, definita "inappropriata" e "irrispettosa". Su HBO Max ha da poco debuttato The, il cartone animato che offre uno ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Prince, la serie tv sulla Famiglia Reale britannica al centro delle polemiche: ecco perché… - bellarkestars : ma è locke di the cruel prince - Meteo1970 : 'The Prince', la serie tv sulla famiglia reale che fa infuriare il Regno Unito: 'Vergognosa'… - Prince__Rose : RT @noirisaesthetic: sci-fi in the temple . - _prince_Akshay : RT @CampaignSSMB: Okkokkadi Balbulu Paggili Povaali… MARK THE DATE AUGUST 9 VECTOR ART OF @urstrulyMahesh PC.. @Surya_Nani7 #SarkaruVa… -