'Suicide Squad': per il secondo capitolo della saga Panini propone tre volumi comics dedicati ai supercriminali

Esce domani 5 agosto il film The Suicide Squad – Missione Suicida della Warner Bros. Tutti gli appassionati potranno addentrarsi nei segreti di Harley Quinn, Deadshot, Zebra-Man e degli altri supercriminali in "missione suicida". Per l'occasione Panini comics ha deciso di proporre tre titoli pensati per accompagnare la visione del film, sia prima che dopo come approfondimento. La saga risale alla fine degli Anni Ottanta e vede un gruppo di soldati incaricati occuparsi di missioni sotto copertura, le tipiche azioni militari in cui il governo non vuole apparire. Eroi che formano una squadra pronta a tutto.

