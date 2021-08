Ovs, oltre 80 nuove assunzioni di diplomati e laureati (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’azienda ricerca addetti vendita, magazzinieri e altre figure. Ovs, multinazionale in costante crescita, che oggi opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all’estero con 1.300 negozi nel mondo dove lavorano 7.000 dipendenti che gestiscono oltre 15 milioni di clienti, assume oltre 80 diplomati e laureati. La ricerca di nuovo personale riguarda soprattutto Addetti Vendita in possesso di sensibilità estetica e attitudine al visual, capacità di problem solving, precisione, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali, che dovranno gestire tutte le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’azienda ricerca addetti vendita, magazzinieri e altre figure. Ovs, multinazionale in costante crescita, che oggi opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all’estero con 1.300 negozi nel mondo dove lavorano 7.000 dipendenti che gestiscono15 milioni di clienti, assume80. La ricerca di nuovo personale riguarda soprattutto Addetti Vendita in possesso di sensibilità estetica e attitudine al visual, capacità di problem solving, precisione, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali, che dovranno gestire tutte le ...

