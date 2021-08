Operaia morta a Camposanto, relazione Ispettorato al ministro Orlando: “Macchinario non sicuro, impossibile bloccarlo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) La causa della morte di Laila El Harim, l’Operaia 40enne rimasta vittima di un incidente il 3 agosto mentre lavorava alla Bombonette di Camposanto in provincia di Modena, è dipesa dall’impossibilità di bloccare il Macchinario che stava utilizzando durante un’operazione pericolosa. Lo si legge nella relazione predisposta dagli Ispettori del lavoro di Modena e inviata al ministro del Lavoro Andrea Orlando, dove è specificato come “la fustellatrice a cui lavorava Laila aveva un doppio blocco di funzionamento meccanico purtroppo azionabile solo manualmente e non automaticamente”. Durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) La causa della morte di Laila El Harim, l’40enne rimasta vittima di un incidente il 3 agosto mentre lavorava alla Bombonette diin provincia di Modena, è dipesa dall’impossibilità di bloccare ilche stava utilizzando durante un’operazione pericolosa. Lo si legge nellapredisposta dagli Ispettori del lavoro di Modena e inviata aldel Lavoro Andrea, dove è specificato come “la fustellatrice a cui lavorava Laila aveva un doppio blocco di funzionamento meccanico purtroppo azionabile solo manualmente e non automaticamente”. Durante ...

HuffPostItalia : Luana D'Orazio non ha insegnato nulla. Altra donna morta in un macchinario - igorbrickil5S : RT @giovannistinco: Ieri a Modena è morta in fabbrica un’operaia di 40 anni. Che succede? Un dato su tutti: in 10 anni gli ispettori delle… - radavelid : RT @martafana: 40 anni. Operaia. Incastrata un un macchinario. Morta. - gemini9500 : RT @martafana: 40 anni. Operaia. Incastrata un un macchinario. Morta. - PPIHAD : RT @martafana: 40 anni. Operaia. Incastrata un un macchinario. Morta. -