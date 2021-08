Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Biden: vaccinare gli Usa e aiutare a vaccinare il mondo #ANSA - domenico2O19 : RT @RaiNews: Critiche contro i governatori repubblicani che hanno allentato le misure restrittive - RaiNews : Critiche contro i governatori repubblicani che hanno allentato le misure restrittive - andreastoolbox : Covid, l'appello di Biden: 'Vaccinare l'America e aiutare a vaccinare il mondo' - Rai News - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Covid, Biden: vaccinare gli Usa e aiutare a vaccinare il mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Biden

Agenzia ANSA

Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha fatto appello ieri a "vaccinare l'America e ad aiutare a vaccinare il mondo" contro il- 19. "Vaccinare l'America e aiutare a vaccinare il mondo, è così che stiamo per vincere", ha ......e contro l'allarmismo sul- 19, lui trova i modi più beceri per attaccare i democratici, fa monologhi contro gli immigrati, pensa che le elezioni di novembre siano state rubate da Joe. ...04 agosto 2021 "Vaccinare l'America e aiutare a vaccinare il mondo". E' l'appello del presidente Usa Joe Biden. La Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti hanno donato e spedito più di 110 milioni di ...Andrew Cuomo ora trema davvero. Le indagini interne avviate dalla procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, hanno confermato le peggiori previsioni, arrivando ...