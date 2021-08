Abbonati a DAZN a solo 1 euro al giorno! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua la strepitosa campagna DAZN. Dopo aver conquistato i diritti per la Serie A Tim, il colosso inglese non si ferma. Ad allettare i tifosi non solo l’offerta, ma anche il prezzo. Saranno 10 le partite trasmesse ogni giornata di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Ma non solo! Infatti, l’offerta DAZN quest’anno è davvero ampia. Oltre al calcio nostrano, anche quello internazionale e delle grandi competizioni. Da quest’anno su DAZN troverai infatti anche a UEFA europa e Conference League, la serie BKT, la Liga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua la strepitosa campagna. Dopo aver conquistato i diritti per la Serie A Tim, il colosso inglese non si ferma. Ad allettare i tifosi nonl’offerta, ma anche il prezzo. Saranno 10 le partite trasmesse ogni giornata di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Ma non! Infatti, l’offertaquest’anno è davvero ampia. Oltre al calcio nostrano, anche quello internazionale e delle grandi competizioni. Da quest’anno sutroverai infatti anche a UEFApa e Conference League, la serie BKT, la Liga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, ...

Ultime Notizie dalla rete : Abbonati DAZN Olimpiadi, Nicolai - Lupo vs Cherif - Ahmed in diretta live Si potrà seguire anche su Eurosport Player per gli abbonati e sui canali Eurosport 1 e 2 trasmessi da DAZN. La Rai 2 o Rai Sport potrebbe trasmettere parte o match intero tuttavia non è ancora ...

Olimpiadi beach volley, Nicolai - Lupo vs Cherif - Ahmed in diretta Si potrà seguire anche su Eurosport Player per gli abbonati e sui canali Eurosport 1 e 2 trasmessi da DAZN. La Rai 2 o Rai Sport potrebbe trasmettere parte o match intero tuttavia non è ancora ...

Dazn risarcisce gli ‘abbonamenti perduti’ con la funzione pausa Mixer Planet LIVE Tokyo 2020 - Gare e risultati del 4 agosto: Oro e record nel ciclismo Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ...

DIRETTA/ Italia Serbia pallanuoto (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! Diretta Italia Serbia streaming video Rai 2, orario. risultato live della sfida di pallanuoto maschile valida per i quarti alle Olimpiaid di Tokyo 2020.

