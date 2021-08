Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? C’è sempre l’ombra del PSG | la situazione

(Di martedì 3 agosto 2021)non sarebbe ancora convinto di restare allae sarebbe stuzzicato dal PSG: le ultime sul futuro del portoghesecompleta la prima settimana di ritiro alla Continassa: ha saltato il Trofeo Berlusconi contro il Monza per intensificare la preparazione (almeno in maniera ufficiale) e potrebbe esordire contro il Barcellona al Trofeo Gamper. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il Corriere dello Sport però riporta la volontà di CR7 dire lae accasarsi al PSG: ...

Commenta per primo Quattro settimane esatte al termine del mercato. E attorno anon è ancora cambiato nulla di sostanziale rispetto alla fine dello scorso campionato. Di sicuro c'è che CR7 è alla Continassa e si sta allenando agli ordini di Max Allegri, così ...E poi la venerata mamma di, che vorrebbe portarlo via dalla Juve ma che rassicura i fan: "È in forma, giocherà ancora tre anni". La tostissima mamma - procuratore del francese ...Cristiano Ronaldo completa la sua prima settimana alla Continassa ma restano i dubbi sul suo futuro: le ultime Cristiano Ronaldo completa la prima settimana di ritiro alla Continassa: ha saltato il Tr ...“Mal di Ronaldo”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Juve, resta ancora in bilico la permanenza del portoghese. CR7 intenzionato a lasciare, ma è ‘bloccato’ da ...