Strage di Bologna | Mattarella | “Compiuta da menti ciniche | non tutte le ombre sono state dissipate” Bonaccini | “Regione vuole la verità”

Advertising

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - aleniggaz : RT @LaDemonologa: Angela aveva 3 anni. La vittima più piccola della strage fascista che ha colpito Bologna il 2 agosto 1980. #Bologna http… - franco_sala : RT @MarinaSereni: Ricordiamo oggi la strage alla stazione di #Bologna, le tante vite spezzate, l’orrore e la solidarietà di quelle ore terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna

...cade mentre si svolge il processo per identificare i mandanti e i finanziatori della. Paolo ...una bomba venne fatta esplodere nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di, ...Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione del 2 agosto, anniversario dellaalla stazione diavvenuta nel 1980. "I bolognesi e gli italiani - ricorda Mattarella - ...Il 2 agosto, in occasione del 41° anniversario della strage alla Stazione di Bologna Centrale, Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) trasmetterà all’1.30 il documentario “Blu Notte: La strage ...La dichiarazione del presidente della Repubblica in occasione del 41esimo anniversario della strage di Bologna ...