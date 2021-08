Covid, in India 40.134 nuovi casi e 422 morti in 24 ore (Di lunedì 2 agosto 2021) L'India ha registrato 40.134 nuovi casi di coronavirus e 422 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministero Indiano della Sanità. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) L'ha registrato 40.134di coronavirus e 422nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministerono della Sanità. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è ...

